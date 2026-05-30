Эксперт Богачев: замедление вращения Земли не повлияет на работу GPS

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/ Замедление вращения Земли не скажется на работе систем GPS, так как в их работу можно будет вносить соответствующие поправки. Об этом 360.ru рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Ранее сообщалось, что австрийские и швейцарские ученые зафиксировали рекордное в истории геологии замедление скорости вращения Земли.
«Что касается GPS, то человек за секунду вращением Земли перемещается на сотни метров в пространстве. Это значит, что погрешность в миллисекунду создает пространственную погрешность в несколько десятков сантиметров. Но надо понимать, что замедление Земли — это медленный процесс и, в целом, такие поправки несложно вносить — они прогнозируемы,» — рассказал Богачев.
Согласно опубликованному ранее исследованию ученых, по мере изменения климата, ускоряется таяние ледяных шапок, что в свою очередь провоцирует замедление вращения планеты. По мнению ученых, сдвиг продолжительности суток может отразиться на точности навигации космических аппаратов по Солнечной системе, а также GPS-навигации.