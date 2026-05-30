Мэрия Красноярска пообещала ужесточить контроль за качеством дорожных работ

В Красноярске ужесточают контроль за дорожными работами. По словам главы города Сергея Верещагина, качество ремонта должно иметь первоочередное значение, экономия на материалах и отклонения от проектных решений исключены. В качестве примера в администрации города приводят улицу Авиаторов, где уже снято старое дорожное покрытие. Но из-за несоответствия качества асфальта нормативам, лаборатория не дает подрядчику разрешения на его укладку. В мэрии отмечают, что у службы заказчика увеличены объемы проверок, ведется контроль на всех этапах — от используемых материалов до экспертизы выполненных работ. Также в проверке будет принимать участие независимая организация строительного контроля. Напомним, дороги к школам обновят в Красноярске и красноярские дорожники уже приступили к ремонту улицы Матросова.