Реконструкцию площади Павших борцов завершат в 2026-м в Волгограде

Место в Александровском саду, куда переместят памятник Александру Невскому с площади Павших борцов, определят до 12 июня.

Место в Александровском саду, куда переместят памятник Александру Невскому с площади Павших борцов, определят до 12 июня в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров в рабочей поездке по объектам благоустройства.

Глава региона подчеркнул: будет учтено мнение митрополита Феодора и волгоградской митрополии — они и вышли с таким предложением.

30 мая губернатор также проинспектировал ход работ на привокзальной площади. Здесь воссоздают знаменитый фонтан «Детский хоровод». Задумано, что он будет работать не только летом, но и зимой, когда течение воды будет имитировать декоративная подсветка.

«Эти проекты должны получить новую жизнь уже в 2026 году. Реализуя их, мы завершаем большую композицию: вокзал, привокзальная площадь, Александровский сад, площадь Павших борцов, Аллея Героев, центральная набережная. Получается очень хорошее общественное пространство», — сказал глава региона.

Губернатор также напомнил о работах, которые ведутся в это время в парке Симбирцева и у подножия Мамаева кургана, создается мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО.

«Все идет в плановом порядке», — подтвердил Андрей Бочаров.

Ранее сообщалось, что в Волгограде завершают реконструкцию центральной набережной.

Жители региона тем временем выбирают объекты для благоустройства в 2027 году. Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.