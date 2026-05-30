С 1 июня назначат дополнительные поезда из Калининграда к морю. Изменения будут действовать на зеленоградском и светлогорском направлениях. Об этом сообщили на сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании».
Калининград — Зеленоградск.
Дополнительные «Ласточки» будут ежедневно отправляться с Южного вокзала в Зеленоградск в 10:40, 12:41, 16:43, 21:00 и 21:39. В обратном направлении — в 10:30, 11:47, 17:52, 21:55 и 22:45.
По рабочим дням дополнительные поезда будут курсировать с Северного вокзала в 9:46, с Южного вокзала — в 11:12, 13:13, 14:17, 15:14. Из Зеленоградска — в 12:10, 12:29, 14:13, 16:14, 16:33 и 17:18.
По выходным дням дополнительный состав будет курсировать с Южного вокзала в 14:16, и три «Ласточки» из Зеленоградска — в 12:31, 16:35, 17:20.
Зеленоградск — Светлогорск.
По рабочим дням назначат поезда от Зеленоградск-2 до станции Светлогорск-2 в 14:37, до Пионерского — в 16:49. В обратном направлении из Светлогорска-1 электрички будут отправляться в 13:31, из Пионерского — в 16:14.
По выходным отменят остановку в Сосновке у поездов № 6847 (отправление из Калининграда в 12:16) и № 6840 (отправление из Зеленоградска в 17:20), а по рабочим дням — остановку на пункте Зеленоградск-2 поезду № 6944 (отправление от станции Светлогорск-1 в 14:07).
Калининград — Светлогорск через Переславское.
Со станции Светлогорск-2 ежедневно будут курсировать дополнительные «Ласточки» в 11:14 и 22:40. По рабочим дням назначат состав, отправляющийся с Северного вокзала до станции Светлогорск-1 в 12:37, а по выходным — с Южного вокзала до остановки Светлогорск-2 — в 21:06.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и телеграм-боте «Электрички РЖД».