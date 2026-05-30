На базе колледжа в Ростовской области появится кластер радиоэлектроники

Ростовская область по итогам конкурса Минпросвещения РФ получит поддержку на создание кластера радиоэлектроники в рамках проекта «Профессионалитет», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«К 2027 году у нас появится новый кластер на базе Ростовского-на-Дону колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Проект обеспечит подготовку кадров под реальные запросы отрасли. Будет создано девять учебно-производственных мастерских — от зон сборки электронных приборов до площадок по настройке и обслуживанию радиоэлектронного оборудования», — сказал Слюсарь.
Он отметил, что в этом году откроются кластеры по IT, сельскому хозяйству и машиностроению. К 2027 году будет действовать уже восемь кластеров среднего профобразования по нацпроекту «Молодёжь и дети».
«Мы создаем условия, чтобы наша молодежь получала востребованные профессии и оставалась работать в родном регионе», — добавил Слюсарь.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.