Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базе колледжа в Ростовской области появится кластер радиоэлектроники

Проект обеспечит подготовку кадров под реальные запросы отрасли.

Источник: Национальные проекты России

Ростовская область по итогам конкурса Минпросвещения РФ получит поддержку на создание кластера радиоэлектроники в рамках проекта «Профессионалитет», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«К 2027 году у нас появится новый кластер на базе Ростовского-на-Дону колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Проект обеспечит подготовку кадров под реальные запросы отрасли. Будет создано девять учебно-производственных мастерских — от зон сборки электронных приборов до площадок по настройке и обслуживанию радиоэлектронного оборудования», — сказал Слюсарь.

Он отметил, что в этом году откроются кластеры по IT, сельскому хозяйству и машиностроению. К 2027 году будет действовать уже восемь кластеров среднего профобразования по нацпроекту «Молодёжь и дети».

«Мы создаем условия, чтобы наша молодежь получала востребованные профессии и оставалась работать в родном регионе», — добавил Слюсарь.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше