Наказанный повторно за пьяную езду красноярец под следствием украл с балкона соседский смартфон

На своем «Рено Логан» он доехал до магазина, купил еще алкоголя и уже на обратном пути попал в руки инспекторов ДПС. Прибор показал 1,519 мг/л — это почти в 10 раз выше разрешенных 0,16 мг/л. Водитель согласился с результатом. Но его «Рено Логан» уже арестован. Прокуратура будет настаивать на конфискации авто в доход государства. По закону повторная пьяная езда в период наказания — это не только уголовная статья (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), но и потеря машины.