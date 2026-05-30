Наказанный повторно за пьяную езду красноярец под следствием украл с балкона соседский смартфон

Красноярец попал под следствие за повторную езду в пьяном виде и совершил еще одно не связанное с вождением преступление.
Как рассказали в полиции, в апреле 2023 года 43-летнего жителя Красноярска — владельца автосервиса и отца двух детей, на 1,5 года лишили прав за пьяную езду. Он заплатил штраф, сдал права, но за 24 дня до того, как запрет на вождение официально истек, снова сел пьяным за руль: распивал дома спиртное и около полуночи решил, что запасы надо пополнить.
На своем «Рено Логан» он доехал до магазина, купил еще алкоголя и уже на обратном пути попал в руки инспекторов ДПС. Прибор показал 1,519 мг/л — это почти в 10 раз выше разрешенных 0,16 мг/л. Водитель согласился с результатом. Но его «Рено Логан» уже арестован. Прокуратура будет настаивать на конфискации авто в доход государства. По закону повторная пьяная езда в период наказания — это не только уголовная статья (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), но и потеря машины.
А пока шло следствие, фигурант успел похитить с общего балкона смартфон соседа за 6 тыс. рублей. Телефон он потом добровольно вернул, ущерб возместил, но кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ) тоже пошла в уголовное дело, которое рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.