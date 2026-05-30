«Калининградцам повезло — живут в райском месте»: туристки рассказали, что впечатлило в поездке и сколько на неё потратили

Гостей из Магнитогорска восхитила красота в мелочах и отсутствие суеты.

Жительница Магнитогорска отдыхала в Калининградской области с 17 по 24 мая. Руфина бывала на Балтике с мужем и внучкой. В этот раз решила удивить «русской заграницей» не менее страстную путешественницу, чем она сама, — подругу Людмилу. Почему она выбрала это направление, что посмотрели и что понравилось, туристка рассказала корреспонденту «Клопс».

Как будто попали в Средневековье.

Путешественницы преодолели около 3 тысяч километров через Уфу. Рейс был без задержек, а полёт без приключений.

Магнитогорск — молодой город, ему ещё нет и 100 лет, поэтому часто рассматривается как памятник социалистическому градостроительству.

"Всего два квартала сталинской застройки. Мы воспринимаем их как музейные.

Когда впервые приехала в Калининградскую область, поняла: архитектура здесь просто волшебная.

Точно такое же впечатление сложилось и у подруги. Мы — женщины старой формации, выросли во времена, когда были популярны фильмы «Мёртвый сезон», «Король Лир» и «Гамлет». Поэтому всё вокруг было интересно и волшебно. Как будто попали в Средневековье… Восхищались каждым кирпичом, булыжником, башенкой и черепицей. Конечно, у нас в городе такой архитектуры нет".

«Любовь и восхищение» — так жительница Челябинской области охарактеризовала поездку по малым городам.

Главное в путешествии, да и в жизни — удивляться. Вот в вашем крае удивление на каждом шагу!".

Путешественницы сравнили зарплаты и стоимость проезда в городском транспорте: оказались сопоставимы с Магнитогорском.

«Галопом по Европе — не наш формат».

Гостьи из Челябинской области признались в любви к балтийским курортам. Путешественницы ночевали в Зеленоградске первые несколько дней, приобрели стандартную ознакомительную однодневную экскурсию по трём городам. В предыдущие поездки Руфина уже дважды воспользовалась самым распиаренным предложением турфирм, было с чем сравнить.

«Раньше ставила Светлогорск на первое место. В этот раз, скорее, претензия к гиду: так бледно, скудно и быстро пролетели по городу — моя подруга ничего не успела понять и запомнить. Чудесное место, но экскурсовод подвела».

Вторую половину отдыха подруги снимали квартиру в районе Нижнего озера в Калининграде. В планах было максимально познакомиться с музейными экспозициями и посетить концерты.

Духовная пища Руфине и Людмиле всё же была ближе, чем гастрономическая, но при этом подруги оценили интерьеры ресторанов в Калининградской области.

«Впечатляющие! Настолько хороши, как и качество приготовления блюд и разнообразие меню. Приятное обслуживание. Но кулинарными изысками не пришлось удивляться: может быть, мы уже избалованные путешественницы», — поделилась жительница Магнитогорска.

Из новых впечатлений у Руфины — посещение старой немецкой квартиры, в которой «было категорически мало одного часа для экскурсии».

«Столько деталей, столько вопросов хочется задать гиду. Но даже ужатого формата рассказа хватило на удивление на каждом шагу. Мы прикоснулись к чужой истории, жизни, тайнам. Русскому уму некоторые бытовые мелочи непостижимы. Ложки, чтобы не мочить усы, нас с подругой удивили. А вот новые музейные экспозиции на набережной… К ним подходят слова “грандиозно, концептуально, технологично, монументально”, но душу не зацепило. Посмотреть, походить, почитать — это больше познавательная история, эмоционально совсем не захватила».

Подруги отметили, как в области переформатировали католические храмы в православные: «Необычно и само по себе красиво, как переплелись немецкая архитектура и знакомая синева сводов. Правильная ли такая реконструкция или нет, сложно дать оценку, но это то, что поражает в Калининградской области».

«Вся Калининградская область — неспешная».

Не только Светлогорск и Зеленоградск являются городами для неспешных прогулок: «Как-то несуетно нигде. Даже в Калининграде. Может, конечно, мы мимо сезона приехали. Нигде нет толчеи, жизненный ритм людей и города размеренный. Всё очень приятно. Суета добавляет нервозности, а в ваших городах очень спокойно и умиротворённо. В самый первый раз, когда с мужем посетили регион, сказала — вернусь обязательно. Мне 65 лет: думаю, сколько ещё здоровья осталось, чтобы и в четвёртый раз приехать в Калининград. Вот дождусь, пока остальные внуки подрастут — сподоблюсь и им показать».

Туристка особенно отметила разнообразие предложений в культурной сфере: «Приятно поражает обилие концертов и театров, интересных выставок и экскурсий. Физически нельзя всё охватить в одну неделю. Калининградцы — люди, которым повезло, потому что живут в этом месте».

Про местных жителей.

Руфина вспомнила гидов и таксистов, с которыми гостьям понравилось разговаривать. Путешественница поделилась с «Клопс» наблюдениями:

"В калининградцах понравилась самоирония, юмор, не ура-патриотизм, а именно оптимистичный взгляд на действительность.

Окружающие шутили: «Вокруг натыканы ракеты вместо грибов». Понравилось, как местные рассказывают про соседей по ту сторону границы или прогнозируют будущее, боятся или нет… Здоровые и правильные люди".

Гостьи обратили внимание на калининградскую молодёжь: «Понравился внешний вид. Как-то не встретили мы толстых парней или девушек в несуразной одежде. Приятно было смотреть. Ребята показались морально здоровыми и физически красивыми».

Погодой довольны.

Как отметила туристка, климат для отдыха в Калининградской области прекрасен. Обе дамы солнцепёк не переносят.

«В этот раз нетипичная погода была на Урале: стояла жара. Когда уезжали, было за +30, к тем же градусам и вернулись… Очень утомительно. А на Балтике не пожалели, что курточки взяли: для прогулок очень комфортная погода. К концу нашего путешествия настолько потеплело, можно было бы и позагорать. Но в нашем расписании сначала было побережье, потом Калининград. Если бы местами поменять проживание, то наверняка и на песочке полежали бы», — поделилась Руфина.

Подруги подсчитали расходы совместной поездки на одного человека:

перелёт — 20 тысяч рублей; жильё — 15 тысяч рублей; бензин, парковка, такси — 4 800 рублей; экскурсии и музеи — 10 700 рублей; рестораны и продукты — 10 400 рублей.

Итого: 60 900 рублей.

Без подарков и сувениров гостьи не уехали, хотя заметили, калининградская рыба пенсионерам не по карману. А вот марципан на подарки близким купили, потратив на батончики 1 700 рублей. На память о поездке Руфина приобрела на ярмарке авторское кольцо из латуни с янтарём.

Три музея, форт, море, концерт и спектакль: семья из Омска рассказала, что можно успеть в Калининграде за пять дней. Подруги из Новороссийска впервые побывали на Балтике и не пожалели.

