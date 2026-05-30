Ремонт очистных сооружений в подмосковной Коломне завершат в 2027 году

«Приехали на очистные сооружения возле поселка Сергиевский. Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году. Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных — они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тысяч жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тысячи МКД», — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.