Ремонт очистных сооружений в подмосковной Коломне завершат в 2027 году

Сооружения обслуживают около 150 тысяч жителей города.

Реконструкцию очистных сооружений возле поселка Сергиевского в Коломне Московской области планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Большая программа модернизации очистных сооружений реализуется по всему Подмосковью в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Окончание основных работ намечено на этот год, после чего приступят к пусконаладке и подготовке к вводу в эксплуатацию. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет посетил объект и проверил, как проходит модернизация.

«Приехали на очистные сооружения возле поселка Сергиевский. Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году. Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных — они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тысяч жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тысячи МКД», — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

По словам представителя подрядной строительной организации Ильи Никитина, производительность новых очистных сооружений составит 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось еще в 2023 году, ввод планируется на 2027 год. Сейчас на площадке 75 человек, задействовано 10 единиц техники. Ведутся завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, также идет подготовка к монтажу оборудования.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше