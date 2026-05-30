Запутаешь судьбу! Что строго-настрого запрещено на Троицу, 31 мая 2026 года

И надо понимать, что День Святой Троицы — это не абстрактное богословие. Это история о том, как Бог перестал быть далёким и стал внутренним. Не на горе Синай, не в скрижалях, а в тихом ветре, в шуме городской толпы, в разделяющихся огненных языках, которые видят только верящие. И ещё — это праздник берёзок, зелёной травы и лёгкого ветра. Потому что Святой Дух — как ветер: не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Но знаешь, когда он есть. 31 мая — день, чтобы выйти в лес, обнять берёзу и зажечь свечу. В честь того самого Огня, который сходит на тех, кто открыт.