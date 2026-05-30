Более 60 км дорог отремонтируют в Югре в 2026 году

На улицах городов тоже ведутся дорожные работы. В Сургуте обновят более 1 км проезжей части и 2 км тротуаров на улице Электротехнической. Кроме этого, отремонтируют Тюменский тракт, бульвар Свободы, Профсоюзов и завершат работы на проспекте Ленина, проведут устройство слоев износа дорожного покрытия на улицах Геологической и Гагарина.