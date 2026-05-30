Более 60 км дорог отремонтируют в Югре в 2026 году

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра начал дорожно-строительные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба окружного правительства. В этом году планируется сдать 60,3 км трасс и сооружений на них.
Так, в Нижневартовском районе завершат капитальный ремонт участка дороги Нижневартовск — Радужный длиной 6,2 км. Дорогу расширят до четырех полос — это существенно повысит пропускную способность. Также закончат обновление 20,8 км трассы Нягань — Приобье и ремонт 11,6 км дороги по направлению Стрежевой — Нижневартовск.
На улицах городов тоже ведутся дорожные работы. В Сургуте обновят более 1 км проезжей части и 2 км тротуаров на улице Электротехнической. Кроме этого, отремонтируют Тюменский тракт, бульвар Свободы, Профсоюзов и завершат работы на проспекте Ленина, проведут устройство слоев износа дорожного покрытия на улицах Геологической и Гагарина.
В Нижневартовске отремонтируют дорогу на улице Северной и начнут капитальный ремонт путепровода на Восточном объезде. Там заменят основание, опоры, пролеты, укрепят откосы, установят ограждения, положат асфальт и благоустроят территорию. Кроме того, проведут устройство слоев износа на улице Героев Самотлора.
В Ханты-Мансийске приведут в нормативное состояние 7,1 км дорог. Капитальный ремонт ждет улицы Иртышскую, Ермака и Центральную. Ремонт и устройство слоев износа проведут на улицах Ледовой, Мира, Шевченко, Солнечной, Посадской, Рябиновой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.