МЧС предупредило жителей Нижегородской области о резком ухудшении погоды

МЧС по Нижегородской области предупреждает жителей региона о сильных дождях. По информации ведомства, ливни начнутся в Нижнем Новгороде и местами по области уже в ближайшие 1−3 часа 30 мая. Дожди будут идти до конца дня и продолжатся ночью 31 мая.
Спасатели просят водителей ехать медленнее и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам советуют не ходить по низким местам, которые может затопить. В экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в Нижегородской области прогнозируется резкое ухудшение погоды, что может привести к возникновению ДТП.
