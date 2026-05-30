Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День эрмитажного кота петербуржцам разрешили немного понаблюдать за жизнью пушистых стражников музея

Эрмитаж 30 мая празднует один из своих самых главных праздников — День эрмитажного кота. В честь этого события музей организует ряд мероприятий, которые позволят петербуржцам поближе познакомиться с местными котиками, узнать о них больше информации и посмотреть, какие выставки подготовил Эрмитаж, чтобы отдать дань уважения своим любимцам.

20

Погладить музейных кошечек и узнать, какие подарки подготовил им Зимний дворец, отправилась журналист «МК в Питере» Алиса Кузьмина.

«Кошкин дом» ежегодно открыт для посетителей в День эрмитажного кота. Петербуржцы и гости города могут познакомиться с легендарными пушистыми стражниками музея. Очередь из желающих увидеть котиков растянулась от входных ворот Эрмитажа.

К этому важному празднику открылась новая маленькая выставка «Путешествие кота во времени». Куратор выставки и пресс-секретарь Эрмитажных котов Мария Халтунен рассказала журналисту «МК в Питере» Алисе Кузьминой, что экспонаты символизируют проявление любви человека к коту. На небольшой экспозиции на посетителей смотрит пустотелая бронзовая голова кота VII—V вв.еков до нашей эры, а также радует скульптура «Сидящий кот» из горного хрусталя династии Цин и современная графическая работа «Хранитель культуры».

На другой выставке, приуроченной к празднику, продемонстрировали 22 картины, посвященные эрмитажным котикам. Жюри оценивали мастерство работы, фантазию и способ отображения путешествия Эрмитажного кота. Число победителей в этом году совпало с количеством мольбертов. Победителям вручили памятные таблички — точные копии табличек у эрмитажных экспонатов. Их работы позже разместят в Иорданской галерее.

В самом «Кошкином доме» посетителей ждали те самые котики. Некоторые отдыхали в комфортных клетках, а некоторые лежали в своих гамаках. Все любимцы ухожены, у них достаточно игрушек и ярких мисочек для приемов пищи. Не обращая внимания на гостей, котики гуляют, играют, спят и наслаждаются своей прекрасной кошачьей жизнью.