Министерство защиты объектов создали в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин изменил структуру регионального правительства, объединив все ведомства по безопасности в один блок из-за угроз атак БПЛА.

В структуре правительства Нижегородской области появится новый орган исполнительной власти — министерство защиты объектов. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, объяснив реформу необходимостью отвечать на актуальные вызовы в условиях проведения СВО.

Новое министерство, а также минэнерго и ЖКХ переходят под кураторство зампреда правительства Владимира Тужилина. Сам Тужилин и еще один зампред Владимир Жаров (курирует вопросы СВО) переводятся в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. По словам Глеба Никитина, такое решение позволит сосредоточить в едином контуре функции по защите неба над регионом и охране коммунально-энергетических объектов, которые часто становятся целями для атак вражеских беспилотников.

Кадровые перестановки затронули и другие ведомства. В непосредственное подчинение губернатору вводится должность зампреда, который возглавит надзор за ГЖИ, Гостехнадзором и управлением госохраны ОКН. Кроме того, в блок замгубернатора Сергея Морозова передаются минэкологии, минлесхоз и региональная служба по тарифам. Имена руководителей нового министерства защиты объектов и нового «надзорного» зампреда власти пообещали назвать позже.

Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов подвёл итоги работы нижегородской Гордумы за 2025 год.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
