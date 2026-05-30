Министерство защиты объектов создали в Нижегородской области

В структуре правительства Нижегородской области появится новый орган исполнительной власти — министерство защиты объектов. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, объяснив реформу необходимостью отвечать на актуальные вызовы в условиях проведения СВО.
Новое министерство, а также минэнерго и ЖКХ переходят под кураторство зампреда правительства Владимира Тужилина. Сам Тужилин и еще один зампред Владимир Жаров (курирует вопросы СВО) переводятся в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. По словам Глеба Никитина, такое решение позволит сосредоточить в едином контуре функции по защите неба над регионом и охране коммунально-энергетических объектов, которые часто становятся целями для атак вражеских беспилотников.
Кадровые перестановки затронули и другие ведомства. В непосредственное подчинение губернатору вводится должность зампреда, который возглавит надзор за ГЖИ, Гостехнадзором и управлением госохраны ОКН. Кроме того, в блок замгубернатора Сергея Морозова передаются минэкологии, минлесхоз и региональная служба по тарифам. Имена руководителей нового министерства защиты объектов и нового «надзорного» зампреда власти пообещали назвать позже.
