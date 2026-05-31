Виталий Хоценко принял участие в субботнике в дендрологическом саду имени Гензе

30 мая губернатор Виталий Хоценко вместе с командой принял участие в завершающем весеннем субботнике, проводившемся в областном дендрологическом саду имени Г. И. Гензе, памятнике природы регионального значения.
Участники мероприятия убрали территорию сада, где произрастают сотни видов деревьев и кустарников, а также обновили покраску малых архитектурных форм.
Весенний месячник по благоустройству стартовал 6 апреля и по решению губернатора продлён до 31 мая. В этот период во всех муниципальных образованиях региона велась уборка общественных пространств, мемориальных объектов, мест массового посещения и ликвидация свалок.
В мероприятиях участвовали трудовые коллективы, общественные организации, волонтёры и представители органов власти. Виталий Хоценко отметил, что поддержание чистоты и порядка требует совместных усилий властей, организаций и жителей.
Проведённые работы позволили привести в порядок общественные пространства и значимые объекты, создавая более комфортную среду для жителей Омской области.