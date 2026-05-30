Юные спортсмены Волгограда приняли участие в турнире по фехтованию «Юный динамовец»

В спорткомплексе «Динамо» состоялся открытый турнир по фехтованию «Юный динамовец». Соревнования были приурочены к 81‑летию Великой Победы и собрали 45 юных волгоградских фехтовальщиков.
В турнире состязались спортсмены двух возрастных категорий: мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 15 лет. Юные спортсмены показали хорошую подготовку, упорство и желание бороться до конца. Каждая схватка держала в напряжении и участников, и зрителей: на дорожке было немало ярких атак, удачных защит и неожиданных поворотов.
Итоги соревнований:
Мальчики (до 12 лет):
1‑е место — Джумашкалиев Руслан;
2‑е место — Барышников Роман;
3‑е место — Булин Мирон и Ермощенко Дмитрий.
Девочки (до 12 лет):
1‑е место — Карпенко Галина;
2‑е место — Анисимова Ева;
3‑е место — Журавлёва Ника и Муратова Анна.
Юноши (до 15 лет):
1‑е место — Королев Евгений;
2‑е место — Дяговцев Тимофей;
3‑е место — Маркович Тимофей и Булин Мирон.
Девушки (до 15 лет):
1‑е место — Комарова Арина;
2‑е место — Логинова Ксения;
3‑е место — Косицына София и Быкова Мария.
Организаторы отметили достойный уровень проведения турнира и поблагодарили тренеров за подготовку спортсменов. По их словам, такие соревнования помогают юным фехтовальщикам набираться опыта, оттачивать навыки и ставить новые цели.
Александр Веселовский.
Фото: Алексей Костяков / V102.RU.