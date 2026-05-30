В Волгограде женщина на иномарке сбила 11-летнего школьника

Первое ДТП произошло на улице Кубинской в 16.35. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда иномарки он оказался в больнице. Вторая авария произошла в 17.40 напротив дома № 4А на улице Джека Лондона. Велосипедист пересекал проезжую часть дороги, женщина на иномарке не успела отреагировать и затормозить. Пострадавшего увезли в больницу.