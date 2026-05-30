В Ростовской области 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

В Ростовской области в Международный день защиты детей алкоголем в магазинах не будут торговать.

Источник: Комсомольская правда

В первый день лета, когда во всем мире отмечается Международный день защиты детей, в Ростовской области будет действовать полный запрет на розничную торговлю спиртным. Это ограничение продиктовано заботой о безопасности детства и регламентируется региональным законодательством.

Речь идет об областном законе № 441-ЗС, принятом еще 28 декабря 2005 года. Именно этот документ регулирует правила производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории региона. Согласно его нормам, 1 июня купить горячительные напитки в магазинах будет невозможно.

При этом важно понимать, что действий запрет не является абсолютным для всех заведений. Закон делает исключение для сферы общественного питания. Приобрести пиво, сидр, пуаре и медовуху смогут посетители кафе, ресторанов и баров, но только при условии употребления напитков непосредственно в месте оказания услуг общепита. Индивидуальные предприниматели, владеющие такими точками, могут законно осуществлять розничную продажу перечисленной продукции.

Еще одно исключение из правил касается торговых точек, работающих в зонах беспошлинной торговли. На магазины дьюти-фри установленный 1 июня запрет не распространяется.

