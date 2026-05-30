В Нижегородской области появится министерство защиты объектов

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от вражеских беспилотников появится в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Ключевым изменением в структуре регионального правительства станет создание нового органа исполнительной власти — министерства защиты объектов Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое министерство будет курировать заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Кроме того, в этот же блок переходит заместитель председателя нижегородского правительства Владимир Жаров, в чьи полномочия входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией.

«Таким образом в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников», — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше