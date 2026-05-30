+25 и грозы: синоптики рассказали, какой будет первая неделя июня в Калининградской области

Количество осадкой окажется чуть выше климатических значений.

В первые дни июня в регионе установится умеренно‑тёплая погода с дневными температурами до +23 градусов. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В начале климатического лета над северной Атлантикой сохранится барическая ложбина, ориентированная на западную Европу, а от юга к востоку материка вытянется высотный гребень антициклона. Такая конфигурация обеспечит приток южного умеренного воздуха.

По прогнозу синоптиков, в Калининграде днём ожидается около +20…+23 °С, на побережье прохладнее, на востоке региона — до +24…+25 °С. Ближе к середине недели депрессия у Британских островов усилится, и в область могут прийти более прогретые воздушные массы. Температура поднимется до +24…+26 °С.

Осадков в начале недели немного — местами в континентальной части возможны локальные дожди. Со среды и четверга возрастает вероятность прохождения атмосферных фронтов с ливнями и грозами. К выходным возможны кратковременные похолодания на фоне летних периодов тепла.

По данным экспертов, первая неделя июня ожидается теплее нормы на 1−3 °С, количество осадков — чуть выше климатических значений.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
