+25 и грозы: синоптики рассказали, какой будет первая неделя июня в Калининградской области

В первые дни июня в регионе установится умеренно‑тёплая погода с дневными температурами до +23 градусов. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В начале климатического лета над северной Атлантикой сохранится барическая ложбина, ориентированная на западную Европу, а от юга к востоку материка вытянется высотный гребень антициклона. Такая конфигурация обеспечит приток южного умеренного воздуха.
По прогнозу синоптиков, в Калининграде днём ожидается около +20…+23 °С, на побережье прохладнее, на востоке региона — до +24…+25 °С. Ближе к середине недели депрессия у Британских островов усилится, и в область могут прийти более прогретые воздушные массы. Температура поднимется до +24…+26 °С.
Осадков в начале недели немного — местами в континентальной части возможны локальные дожди. Со среды и четверга возрастает вероятность прохождения атмосферных фронтов с ливнями и грозами. К выходным возможны кратковременные похолодания на фоне летних периодов тепла.
По данным экспертов, первая неделя июня ожидается теплее нормы на 1−3 °С, количество осадков — чуть выше климатических значений.