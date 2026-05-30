Жительница Казани, спасшая тонувшего ребенка, получила премию Кеосаяна

Ситдикова вместе с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Девушка прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег.
«Галия Ситдикова из Казани, спасшая тонущего ребенка, получила 12-ю премию имени Тиграна», — написала главный редактор в «Макс».
Ситдикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за за высокую оценку своего поступка и призналась, что находится в смешанных чувствах.
«Как будто бы я не заслуживаю такой высокой награды, я всего лишь поступила по зову сердца», — сказала девушка. Она добавила, что Симоньян внесла колоссальный вклад в будущее ее семьи, и пригласила ее в гости в Татарстан.
Главный редактор поблагодарила девушку за щедрые слова и напомнила, что это премия ее супруга Тиграна Кеосаяна.
«Я, собственно, потому и делаю это публично, потому что моя задача в жизни — сохранить память об этом потрясающем совершенно человеке, чей женой мне посчастливилось быть и матерью его детей. А вам спасибо, что вы такая, что вы такой добрый, щедрый, великодушный человек», — сказала главред в аудиосообщении.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, а также лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.