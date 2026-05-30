Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Казани, спасшая тонувшего ребенка, получила премию Кеосаяна

Жительница Казани, спасшая тонущего в озере ребенка, получила премию Кеосаяна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, получила премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ситдикова вместе с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Девушка прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег.

«Галия Ситдикова из Казани, спасшая тонущего ребенка, получила 12-ю премию имени Тиграна», — написала главный редактор в «Макс».

Ситдикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за за высокую оценку своего поступка и призналась, что находится в смешанных чувствах.

«Как будто бы я не заслуживаю такой высокой награды, я всего лишь поступила по зову сердца», — сказала девушка. Она добавила, что Симоньян внесла колоссальный вклад в будущее ее семьи, и пригласила ее в гости в Татарстан.

Главный редактор поблагодарила девушку за щедрые слова и напомнила, что это премия ее супруга Тиграна Кеосаяна.

«Я, собственно, потому и делаю это публично, потому что моя задача в жизни — сохранить память об этом потрясающем совершенно человеке, чей женой мне посчастливилось быть и матерью его детей. А вам спасибо, что вы такая, что вы такой добрый, щедрый, великодушный человек», — сказала главред в аудиосообщении.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, а также лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше