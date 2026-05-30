Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский завод и ивановский производитель электроники пошли на мировую

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение, заключенное между АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» и АО «Мехатроника». В рамках дела ПЗМЦ требовал взыскать с ответчика обогащение, неустойку и штраф в размере 12,56 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение, заключенное между АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» и АО «Мехатроника». В рамках дела ПЗМЦ требовал взыскать с ответчика обогащение, неустойку и штраф в размере 12,56 млн руб.

Как следует из определения суда, АО «Мехатроника» обязуется выкупить невостребованный комплект оборудования, включая программно-аппаратный комплекс, кабелей и пульт оператора, а также выплатит истцу компенсационную выплату в размере 300 тыс. руб. Истец, в свою очередь, отказывается от предъявленного иска и передает вышеуказанные товары ответчику в сроки, установленные мировым соглашением.

АО «Мехатроника» занимается производством приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления в Иваново. Согласно официальному сайту, началом деятельности считается создание в Ивановском государственном энергетическом университете коллектива, занимающегося изучением систем числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Состав учредителей АО в Rusprofile не раскрывается.

АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Структура акционеров не раскрывается с 2020 года. Ранее было известно, что ими были ООО «Альянс+», «Станкопром» и пермский производитель компонентов для ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ».