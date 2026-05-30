Количество агротехклассов в Подмосковье увеличат до девяти к концу года

Еще три агротехнологических класса откроют в Подмосковье в 2026 году по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2026 году в регионе планируется открыть еще три агротехнологических класса. При этом в дальнейшем возможно появление и дополнительных площадок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один агротехкласс откроется в Зарайске на базе лицея № 5, еще два — в школе им. Куимова в Подольске. Там уже есть один агротехкласс, созданный в прошлом году.
Как напомнили в региональном минсельхозе, всего в 2025 году в регионе открыли шесть агротехнологических классов. Помимо Подольска, они появились в Луховицах, Клину и Коломне. Сейчас там обучаются более 100 человек.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.