В Калининградской области нашли янтарь с пером птицы возрастом около 40 млн лет

Палеонтологическая коллекция Музея Мирового океана пополнилась уникальным образцом балтийского янтаря с включением пера птицы. Возраст находки составляет около 40 млн лет. Янтарь был обнаружен на Пальмникенском месторождении в посёлке Янтарный, сообщает пресс-служба ММО.
Вес образца составляет 13,9 грамма, размеры — 43 на 37 мм.
«Судя по размеру, оно принадлежало мелкой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Строение пера простое: удлинённый стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи», — отметил специалист.
Перед передачей в музей находку исследовали с помощью нескольких методов, включая фазово-контрастное фотографирование, ультрафиолетовое излучение и световую микроскопию. Также образец проверили на плавучесть и подлинность. Экспертиза подтвердила, что янтарь является натуральным балтийским сукцинитом и не имеет признаков искусственной обработки.
В музее отмечают, что включения птичьих перьев в балтийском янтаре встречаются редко. В России есть два подобных образца, которые хранятся в Музее янтаря в Калининграде. Для Музея Мирового океана такой экспонат стал первым.
По словам специалистов, подобные находки помогают учёным изучать экосистему так называемого янтарного леса, существовавшего на территории Балтики в эоценовую эпоху около 40 млн лет назад, и восстанавливать облик населявших его животных.
Сейчас образец уже включён в палеонтологическую коллекцию музея. Вопрос о его участии в выставочных проектах пока решается, однако посетителям уникальный инклюз могут представить уже в этом году.