В Старой Купавне Подмосковья в 2027 году завершат ремонт центра культуры

Капитальный ремонт центра культуры «Акрихин» в городе Старая Купавна Богородского округа Московской области планируют завершить в 2027 году, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В здании 1981 года постройки общей площадью более 6,3 тыс. кв. м отремонтируют входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование, обновят полы и потолки, установят новые окна и двери. Также в порядок приведут и фасад. Подрядчик уже выполняет демонтажные, отделочные и кровельные работы. Кроме того, для учреждения закупят новую мебель. Также специалисты благоустроят прилегающую территорию.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области каждый год капитально ремонтируют около 60 школ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.