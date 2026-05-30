Около 4,5 тысячи знаков ограничения скорости установили в Подмосковье

Примерно 4,5 тысячи знаков, ограничивающих скорость движения до 20, 40, 50 и 70 километров в час, установили на региональных дорогах Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы проведены в 47 городских и муниципальных округах в целях снижения аварийности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Работу по “успокоению” движения на подъездах к пешеходным переходам, расположенным вне населенных пунктов, мы ведем с начала года, опираясь на анализ аварийных и потенциально-аварийных мест. Чтобы повысить безопасность участников движения, специалисты “Мосавтодора” провели работы на подъездах к переходам и непосредственно у переходов и “лежачих полицейских”», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Он добавил, что это позволяет водителю среагировать и снизить скорость еще на подъезде к переходу. Уже в марте отмечалась положительная динамика — наезды на пешеходов снизились. Наибольший объем знаков установили в семи округах: Дмитровском (315 штук), Домодедове (242 штуки), Коломне (233 штуки), Истре (229 штук), Сергиево-Посадском (192 штуки), Шатуре (186 штук) и Орехово-Зуевском (182 штук).
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.