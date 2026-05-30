Более 15 «народных троп» обустроят в Дмитровском округе Подмосковья

Работы по обустройству пешеходных дорожек стартовали в Дмитровском округе Московской области, всего в 2026 году заасфальтируют 17 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В Дмитровском округе стартовали работы по созданию удобных пешеходных маршрутов, о которых просили сами жители. В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” заасфальтируют 17 “народных троп”. Первые три — в поселке Орево. Две дорожки ведут к дому № 6, еще одна — к дому № 1», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на трех участках подрядчик уже разбирает поврежденные участки старого покрытия. Следующий этап — асфальтирование. Общая протяженность дорожек — около 150 м. В этом году новые пешеходные маршруты появятся и в других населенных пунктах: в селе Ольявидово, деревне Каменке, поселке Новосиньково, селе Рогачево, а также в Дмитрове.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.