В МВД рассказали о схеме дистанционных мошенников

Дистанционные мошенники используют трехэтапную схему. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, злоумышленники подвергают своих жертв психологической обработке, а затем заставляют передать им деньги.
— На первоначальном этапе, вне зависимости от способа его реализации, может не происходить непосредственной кражи персональных или учетных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие, — пояснили в ведомстве ТАСС.
После этого градус разговора резко меняется, а реальность образовавшейся угрозы подтверждается СМС-сообщениями с кодами от микрофинансовых организаций, которые приходят на телефон обманутого человека. Именно в этот момент жертву убеждают в полном контроле злоумышленников над ее счетами.
На последнем этапе перепуганному человеку предлагают выход из ситуации — добровольный перевод или передачу средств под предлогом их «декларирования» или защиты. Для усиления эффекта с ними связывается якобы уполномоченное лицо, предоставляя фальшивые документы и доверенности.
Для вывода похищенных средств аферисты используют курьеров, счета дропперов или специализированное вредоносное программное обеспечение.