В первые дни лета юным волгоградцам покажут космические приключения Флешки

Волгоградский планетарий приглашает со 2 июня на интерактивную программу «Космические приключения Флешки». Юных исследователей космоса ждёт путешествие по Солнечной системе в компании инопланетной гостьи.
Маленькие зрители в игровой форме познакомятся со сложными космическими понятиями: узнают о Солнечной системе, разберутся в устройстве ракеты и поймут, почему она не падает в невесомости, раскроют тайну метеоритов и познакомятся с легендарными космонавтами.
Встретиться с Флешкой — озорным пилотом космического корабля с планеты Чуни-Муни — волгоградцы и гости города смогут в течение июня. 6+
1 июня юным волгоградцам расскажут «Историю одной песчинки».