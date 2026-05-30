Ядовитый багульник зацвел на нижегородских болотах

В Керженском заповеднике расцвёл багульник — растение, которое из‑за сильного запаха называют «главной болотной вонючкой».
Во время цветения он выделяет много эфирных масел с резким ароматом. У чувствительных людей и у тех, кто долго гуляет по болоту в жару, этот запах может вызвать головную боль и тошноту.
Багульник, как и черника, брусника, голубика и клюква, относится к семейству вересковых. Но в отличие от этих ягодных растений он ядовит.
