В Смоленской области обновят дорогу Ершичи — Шумячи — Хиславичи

Ремонт автомобильной дороги Ершичи — Шумячи — Хиславичи стартовал в Шумячском муниципальном округе Смоленской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работы проведут на участке протяженностью более 3 км. Специалисты подрядной организации уже приступили к фрезерованию проезжей части. После этого на участке выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, отсыпят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Как отметили в «Смоленскавтодоре», обновление дороги позволит повысить безопасность и комфорт для всех участников движения.
Напомним, также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Руднянском округе Смоленской области отремонтируют участок дороги Рудня — Любавичи — Волково протяженностью 5,2 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.