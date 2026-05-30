В Кузбассе определили лучшие туристические проекты

Определены победители конкурса туристических проектов «ВИЗИТ КУЗБАСС», сообщили в Министерстве туризма Кузбасса. Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Участники соревновались по четырем направлениям: туристические маршруты, события, туристические сувениры, а также профессиональное мастерство экскурсоводов и гидов-переводчиков.
«Туристическая отрасль становится одним из драйверов экономики Кузбасса. Сегодня в нашем регионе создается новая культура путешествий для каждого: от исследователя древностей до ценителя гастрономии. Мы развиваем туристические маршруты, промышленный туризм, создаем уникальные памятные сувениры. Важно, чтобы и кузбассовцы, и гости нашего региона могли каждый раз открывать для себя что-то новое. Проекты-победители будут включены в “Краткий путеводитель по Кузбассу” и “Календарь событий Кузбасса” на следующий год», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Гран-при конкурса туристических маршрутов завоевал проект «Открытые горизонты» угольной компании «Кузбассразрезуголь». Фестиваль «ФестМеждуРек» из Междуреченска завоевал Гран-при конкурса туристических событий. В конкурсе профессионального мастерства экскурсоводов и гидов-переводчиков в номинации «Лучший экскурсовод — музейная экскурсия» первое место заняла Татьяна Смоленцева из исторического музея Тайгинского округа.
В конкурсе сувениров отмечены серия кокошников «Душа Кузбасского лета» от творческой студии «Мастерица», детская книга об угледобыче «Тайна черных камней» от угольной компании «Кузбассразрезуголь», 3D-пазл «Рубин — последний кузбасский конь шахтер», сувенир «Зоосад Кузбасса. Сова» от Ольги Зевкиной и другие проекты.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.