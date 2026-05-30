Трассу Омск — Русская Поляна досрочно отремонтируют

Ввод в эксплуатацию участка с 147 по 150 км запланирован на этот год.

Ремонт автомобильной дороги Омск — Русская Поляна на участке со 147 по 150 км планируют завершить досрочно, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По контракту ремонт на этом объекте был запланирован на 2027 год, однако подрядчик благодаря высоким темпам производства работ и достаточному материально-техническому оснащению смог приступить к ремонту в 2025-м. Ввод участка в эксплуатацию запланирован в 2026 году.

Подрядная организация уже выполнила фрезерование старого покрытия, ликвидировала пучинообразования и неровности методом холодной регенерации, а также обновила дорожное покрытие. Для завершения работ необходимо укрепить обочины, нанести разметку, установить новые знаки и обустроить остановочные пункты.

Напомним, трасса Омск — Русская Поляна входит в опорную сеть региона и имеет большое значение не только для местных жителей, но и для туристов. Дорога ведет к популярным туристическим местам Русско-Полянского района. Так, по ней проезжают гости, следующие к новому профориентационному историческому маршруту «От целины до современности — дорога длиною в эпоху».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.