В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов

В Нижегородской области появится новый орган исполнительной власти — министерство защиты объектов. Это следует из указа, который подписал губернатор региона Глеб Никитин. Изменения в структуре правительства он объяснил консолидацией в едином блоке ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности.
Министерство защиты объектов и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин. Новое министерство также будет сотрудничать с Минобороны и защищать небо над регионом и основные объекты, на которые могут быть направлены атаки БПЛА.
Но это не единственное нововведение в правительстве региона. Теперь в непосредственном подчинении губернатора Нижегородской области будет зампредседатель правительства, курирующего деятельность государственной жилищной инспекции, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны объектов культурного наследия.