На Ставрополье начался ремонт дороги между Курским и Кировским округами

Ремонт региональной дороги Курская — Горнозаводское начался в Ставропольском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Дорога Курская — Горнозаводское не только соединяет Курский и Кировский округа, но и обеспечивает транспортное сообщение между Ставропольским краем и Кабардино-Балкарской Республикой, а также с общей дорожной сетью страны. В частности, обновление выбранного участка позволит обеспечить безопасный проезд между станицей Советской, хутором Липчанским, в котором проживает около 300 человек, селом Горнозаводским… Также дорога является дублером трассы Новопавловск — Курская — Моздок», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
Дорожники уже провели демонтаж старого покрытия и приступили к устройству выравнивающего слоя. Затем будет обновлено асфальтобетонное покрытие, в том числе на пересечениях и примыканиях, а также укреплены обочины. Кроме того, обновят элементы безопасности.
Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» был отремонтирован другой участок данной автодороги протяженностью 8,7 км. Всего в этом году на дорогах регионального значения планируют отремонтировать 77 км дорожного полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.