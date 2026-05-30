На Ставрополье начался ремонт дороги между Курским и Кировским округами

«Дорога Курская — Горнозаводское не только соединяет Курский и Кировский округа, но и обеспечивает транспортное сообщение между Ставропольским краем и Кабардино-Балкарской Республикой, а также с общей дорожной сетью страны. В частности, обновление выбранного участка позволит обеспечить безопасный проезд между станицей Советской, хутором Липчанским, в котором проживает около 300 человек, селом Горнозаводским… Также дорога является дублером трассы Новопавловск — Курская — Моздок», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.