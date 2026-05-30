Нацпарк «Куршская коса» анонсировал праздник ко Дню эколога

В национальном парке Куршская коса 6 июня состоится экологический праздник, посвящённый Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога (6+). Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00 на территории визит-центра. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Для гостей подготовили танцевальный флешмоб «Зелёная волна», экологический квест, мастер-классы по изготовлению сувениров из вторсырья, средневековым танцам и другие интерактивные программы.
После открытия праздника, в 12:15, стартует квест «Куршский дозор. Миссия — сохранить!». С 13:00 до 14:00 библиотеки посёлков Лесной и Рыбачий проведут мастер-классы, а Калининградский зоопарк организует экологическую игру «Экодетективы на задании».
В 14:00 начнётся интерактивная программа в деревне эпохи викингов «Древняя Самбия», где посетителям расскажут об экологических привычках средневековых жителей Куршской косы. Завершится праздник в 15:00 мастер-классом по танцу «Маразуля».