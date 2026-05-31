В минздраве Башкирии рассказали, как правильно достать клеща

«Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания», — рассказали в ведомстве.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
— захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,
— место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
— после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
— если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию «ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” или иные лаборатории, проводящие такие исследования.
Ранее «Башинформ» сообщал, что около 3 тысяч человек пострадали от клещей в Башкирии с начала сезона.