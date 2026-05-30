Из речпорта Казани открыли регулярные рейсы до Камского Устья

Регулярные речные рейсы запустили сегодня из речного порта Казани в Камское Устье. Первый рейс совершил скоростной «Метеор 2020» второго поколения.
Знаменательным событием назвал произошедшее гендиректор компании «Флот РТ» Роман Лизалин. Маршрут ранее протестировали, узнали мнение пассажиров. Как выяснилось, это будет очень популярное направление.
Открыть маршрут Казань — Камское Устье планировали в 2025-м. И в этом году удалось это сделать благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.
Также запланированы ежедневные подходы и на наших проходящих судах. Раньше суда ходили из Казани до Болгар и Тетюш, а с этого дня будут заходить и в Камское Устье, потому что высокий запрос. Около пятнадцати лет назад суда туда ходили регулярно, напомнил Лизалин.
На данном маршруте в качестве альтернативного можно использовать причал в Тенишево. Навигационные условия там не всегда позволяют подходить к камско-устьинскому причалу, потому что очень большой накат и довольно серьезная высота. И раньше для альтернативного подхода использовали причал Тенишева. И сегодня идет работа по его восстановлению, уточнил Роман Лизалин.
Расписание для судов маршрута Казань — Камское Устье вскоре должно появиться на официальном сайте «Флота РТ». С этого года запущено мобильное приложение компании, что поможет ознакомиться с расписанием, приобрести билет.
Гендиректор «Флота РТ» также рассказал: кроме модернизации старых теплоходов компания планирует закупить новые суда. Восстанавливается еще одно судно, при успешном ходе работ к концу навигации удастся его запустить. И тогда будет у нас еще больше скоростных судов.
Первых пассажиров встретил в Камско-Устьинском районе руководитель исполкома муниципалитета Альберт Салимов. Камское Устье — жемчужина Татарстана. Отрадно, что судоходство вновь соединило Казань и Камское Устье. Туристы будут приезжать и по воде, чтобы полюбоваться нашими красотами.
Камское Устье — один из самых живописных уголков Республики Татарстан, считает начальник управления транспорта Миндортранса РТ Мария Захватова. Здесь соединяются воды Волги и Камы. И впервые за долгие годы состоялся первый рейс по воде. Это станет началом новых ярких моментов.