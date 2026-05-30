«Лето будет набирать обороты медленно, пробуксовывая». Белорусский синоптик Рябов дал прогноз на начало июня в Беларуси

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ дал прогноз на начало лета, с 1 по 7 июня.
По его словам, холод наконец-то пройдет, и в первые пять дней июня температура воздуха будет выше 20 градусов.
«Однако календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая», — подчеркнул синоптик и отметил, что погода останется по-летнему неустойчивой, не исключены дожди и грозы с ветром.
В понедельник, 1 июня, погода улучшится, лишь над западной частью Беларуси будут проходить атмосферные фронты, которые принесут туда кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Ночные температуры пока невысокие, от +5 до +10 градусов, а вот дневные более радостные — от +15 градусов по востоку Витебской области до +25 градусов по Брестской.
Во вторник, 2 июня, атмосферный фронт продолжит оказывать влияние на погоду в стране, она будет неустойчивой. Опять не исключены кратковременные дожди, грозы, которые будет сопровождать порывистый ветер до 15−20 метров в секунду. Температура ночью прогнозируется от +8 до +13 градусов, днем от +19 градусов по востоку до +23 градусов по Брестской и Гродненской областям.
В среду, 3 июня, прогнозируется облачная с прояснениями погода, вероятность локальных кратковременных грозовых дождей сохранится. Из-за высокой влажности — не исключены утренние туманы. Ночные температуры будут колебаться от +10 градусов до +15 градусов, днем уже теплее — от +21 градусов до +26 градусов.
В четверг, 4 июня, на Беларусь придет активная система атмосферных фронтов с запада. С ними придет и ненастная погода, дожди — от умеренных до сильных. В основном облачно. Ночью и утром местами туман. Ночные температуры уже повыше — от +11 градусов до +16 градусов. Днем комфортная июньская температура — от +18 градусов до +23 градусов.
В пятницу, 5 июня, погода в Беларуси должна улучшится, дожди прекратятся, ветер сменится на более теплый, юго-западный. Ночью от +11 градусов до +16 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов по востоку страны и до +27 по Брестской области.
А вот погоду первых выходных июня будут определять малоактивные атмосферные фронты с юго-запада Европы и теплые, но влажные воздушные массы. В субботу — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, не исключены грозы. Ночью — от +12 градусов до +17 градусов. Днем от — +21 по северу страны до +26 по югу. Воскресная погода будет похожа на субботнюю, вероятность кратковременных дождей сохранится, но дневные температуры будут уже летними — от +22 градусов на севере до +27 по юго-западу Беларуси.
Кстати, народные приметы сулят прохладное, дождливое лето и богатый урожай грибов из-за холодной Троицы в Беларуси.
