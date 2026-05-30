Синоптики рассказали, какая погода установится в Беларуси в первые дни лета

Ночью временами будут идти дожди, днем также во многих районах пройдут кратковременные дожди, а местами возможны и грозы.
Ветер ночью будет слабым, а днем умеренным. Ночная температура воздуха составит +4…+10°С, по юго-западу — до +12°С. Днем будет немного теплее — +14…+20°С, по Брестской области воздух прогреется до +22°С.
В первый день календарного лета — 1 июня — погода улучшится. Существенных осадков в этот день не ожидается, ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет +2…+9°С, а в дневные — +18…+24°С.
Во вторник 2 июня установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков, лишь утром и днем местами по западу и северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы.
Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит +5…+11°С, а днем будет гораздо теплее — +19…+25°С.