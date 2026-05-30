Нижегородка отсудила у стадиона 90 тысяч рублей за травму на катке

Инцидент произошел еще в феврале 2023 года на стадионе «Динамо». Во время катания на коньках женщина упала из-за ненадлежащего состояния ледового покрытия и получила серьезную травму. Ей оказали первую помощь в медпункте стадиона, после чего госпитализировали. Пострадавшей пришлось пройти длительное лечение в больнице, а затем на дому, включая курс реабилитации.