Нижегородка отсудила у стадиона 90 тысяч рублей за травму на катке

Женщина упала из-за плохого льда, перенесла длительное лечение и доказала в суде вину спортивной организации.

Нижегородский районный суд частично удовлетворил иск местной жительницы к региональной организации Общества «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Инцидент произошел еще в феврале 2023 года на стадионе «Динамо». Во время катания на коньках женщина упала из-за ненадлежащего состояния ледового покрытия и получила серьезную травму. Ей оказали первую помощь в медпункте стадиона, после чего госпитализировали. Пострадавшей пришлось пройти длительное лечение в больнице, а затем на дому, включая курс реабилитации.

Рассмотрев материалы дела 27 мая 2026 года, суд признал вину собственника катка. С организации в пользу нижегородки взыскали 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 30 000 рублей штрафа, а также компенсировали почтовые и нотариальные расходы. Вынесенное судебное решение пока не вступило в законную силу.

