День многодетных семей отметили в Ростовской области. Как заявил глава региона Юрий Слюсарь, дата появилась в календаре в прошлом году по инициативе самих жителей.
В праздничный день десять донских семей получили ключи от новых микроавтобусов. Автомобили передали семьям из Неклиновского, Константиновского, Багаевского, Миллеровского районов, а также Ростова, Таганрога, Зверева, Волгодонска, Батайска и Шахт.
«Дата выбрана неслучайно: 30 мая — день памяти преподобной Евфросинии Московской, жены Дмитрия Донского. Их семья, воспитавшая восемь детей, стала на Руси символом супружеского счастья и благополучия», — подчеркнул губернатор.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.