Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День многодетных семей отметили в Ростовской области

30 мая — день памяти преподобной Евфросинии Московской, жены Дмитрия Донского.

День многодетных семей отметили в Ростовской области. Как заявил глава региона Юрий Слюсарь, дата появилась в календаре в прошлом году по инициативе самих жителей.

В праздничный день десять донских семей получили ключи от новых микроавтобусов. Автомобили передали семьям из Неклиновского, Константиновского, Багаевского, Миллеровского районов, а также Ростова, Таганрога, Зверева, Волгодонска, Батайска и Шахт.

«Дата выбрана неслучайно: 30 мая — день памяти преподобной Евфросинии Московской, жены Дмитрия Донского. Их семья, воспитавшая восемь детей, стала на Руси символом супружеского счастья и благополучия», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше