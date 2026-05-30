Эксперты подсчитали, во сколько нижегородцам обойдется поездка на юг России

По информации АТОР, сильнее всего расходы туристов увеличились именно в Крыму.

Источник: Нижегородская правда

Средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2026 году выросла на 17−25% по сравнению с прошлым годом. При этом туры без перелёта в Краснодарский край остались почти на уровне цен 2025 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации АТОР, сильнее всего расходы туристов увеличились именно в Крыму. Также подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах — примерно на 13−15%. А вот в Москве, Подмосковье и Санкт‑Петербурге средний чек практически не изменился.

В Краснодарском крае цены сдерживаются по нескольким причинам. В Анапу путёвки продаются почти по прошлогодней стоимости, в Сочи отели предлагают акции и скидки, а туристы в Сочи и Геленджике чаще выбирают более короткие поездки и более бюджетные варианты размещения.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, в целом отдых по России подорожал на 4−6%, что примерно в два раза меньше, чем рост цен в 2025 году. Эксперты считают, что замедление подорожания делает отдых более доступным.

Также специалисты отмечают изменения в поведении туристов. Из-за снижения доходов часть россиян выбирает более недорогой отдых ближе к дому — у рек, озёр и водохранилищ. Кроме того, вырос спрос на отели с меньшим количеством звёзд и туры без питания.

В АТОР подытожили: в Крыму цены растут вместе со спросом и стоимостью проживания, а курорты Краснодарского края пока удерживают их благодаря высокой конкуренции и более гибкой ценовой политике.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что из Нижнего Новгорода вылетел первый в этом году регулярный рейс в Абхазию.

