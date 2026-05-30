Эксперты подсчитали, во сколько нижегородцам обойдется поездка на юг России

Средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2026 году выросла на 17−25% по сравнению с прошлым годом. При этом туры без перелёта в Краснодарский край остались почти на уровне цен 2025 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).