Эксперты подсчитали, во сколько нижегородцам обойдется поездка на юг России

Средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2026 году выросла на 17−25% по сравнению с прошлым годом. При этом туры без перелёта в Краснодарский край остались почти на уровне цен 2025 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации АТОР, сильнее всего расходы туристов увеличились именно в Крыму. Также подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах — примерно на 13−15%. А вот в Москве, Подмосковье и Санкт‑Петербурге средний чек практически не изменился.
В Краснодарском крае цены сдерживаются по нескольким причинам. В Анапу путёвки продаются почти по прошлогодней стоимости, в Сочи отели предлагают акции и скидки, а туристы в Сочи и Геленджике чаще выбирают более короткие поездки и более бюджетные варианты размещения.
По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, в целом отдых по России подорожал на 4−6%, что примерно в два раза меньше, чем рост цен в 2025 году. Эксперты считают, что замедление подорожания делает отдых более доступным.
Также специалисты отмечают изменения в поведении туристов. Из-за снижения доходов часть россиян выбирает более недорогой отдых ближе к дому — у рек, озёр и водохранилищ. Кроме того, вырос спрос на отели с меньшим количеством звёзд и туры без питания.
В АТОР подытожили: в Крыму цены растут вместе со спросом и стоимостью проживания, а курорты Краснодарского края пока удерживают их благодаря высокой конкуренции и более гибкой ценовой политике.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что из Нижнего Новгорода вылетел первый в этом году регулярный рейс в Абхазию.