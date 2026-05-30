В Перми работодатель задолжал своим сотрудникам 5,5 миллионов рублей

Долг по зарплате удалось выплатить после вмешательства Следственного комитета.

Источник: Комсомольская правда

В Перми удалось полностью погасить задолженность по заработной плате сотрудникам одной из организаций. Работодатель за два месяца задолжал им свыше 5,5 миллионов рублей.

— Основанием для проверки послужили материалы прокуратуры Индустриального района, — сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. — В итоге в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

На ситуацию обратил внимание и руководитель следственного управления Денис Головкин, он проводил личный прием пострадавших.

В ходе следствия было установлено, что директор с августа 2025 года по май 2026 года не выплачивал зарплату 24 сотрудникам.

— Благодаря вмешательству следователей, работодатель полностью погасил долг. Поскольку права граждан были восстановлены, уголовное дело было прекращено на основании примечания к соответствующей статье УК РФ, — добавили в СК.