В Перми работодатель задолжал своим сотрудникам 5,5 миллионов рублей

В Перми удалось полностью погасить задолженность по заработной плате сотрудникам одной из организаций. Работодатель за два месяца задолжал им свыше 5,5 миллионов рублей.
— Основанием для проверки послужили материалы прокуратуры Индустриального района, — сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. — В итоге в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).
На ситуацию обратил внимание и руководитель следственного управления Денис Головкин, он проводил личный прием пострадавших.
В ходе следствия было установлено, что директор с августа 2025 года по май 2026 года не выплачивал зарплату 24 сотрудникам.
— Благодаря вмешательству следователей, работодатель полностью погасил долг. Поскольку права граждан были восстановлены, уголовное дело было прекращено на основании примечания к соответствующей статье УК РФ, — добавили в СК.