Тройняшек зачислили в первый класс школы в Астане

Мальчики — тройняшки, сообщили акимат столицы. Кунтуган, Айтуган и Нуртуган Бакыт будут обучаться в школе на казахском языке.
«Пусть путь наших малышей будет счастливым, а на дороге знаний они достигают высоких вершин. Мы хотим, чтобы они выросли воспитанными, образованными гражданами, любящими свою страну», — поделились родители мальчиков.
Одновременное поступление в школу сразу троих детей из одной семьи стало особенным и радостным событием как для родителей, так и для учебного заведения, подчеркнули в акимате Астаны.
К слову, прием документов в первые классы проводится с 27 мая по 31 августа.