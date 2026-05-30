В компании Заринска Алтайского края прошло обучение бережливым технологиям

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления трехслойных сэндвич-панелей. В ходе его диагностики выявлено более 30 проблем, которые снижают общую эффективность производства. Для их устранения на предприятии организовали мониторинг ежедневного выполнения плана и выработки персонала, контроль простоев оборудования, провели анализ замены рулона в начале смены и пригодных для дальнейшего использования остатков продукции. По итогам работы сформирован план мероприятий по достижению целевого состояния потока, который включает в себя 90 пунктов. В ближайшие три месяца команде предприятия предстоит внедрение разработанного плана мероприятий.