В компании Заринска Алтайского края прошло обучение бережливым технологиям

Первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели в «Заринской промышленной компании» Алтайского края. За три месяца сотрудники предприятия, которое выпускает стеновые и кровельные сэндвич-панели, прошли обучение бережливым технологиям, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления трехслойных сэндвич-панелей. В ходе его диагностики выявлено более 30 проблем, которые снижают общую эффективность производства. Для их устранения на предприятии организовали мониторинг ежедневного выполнения плана и выработки персонала, контроль простоев оборудования, провели анализ замены рулона в начале смены и пригодных для дальнейшего использования остатков продукции. По итогам работы сформирован план мероприятий по достижению целевого состояния потока, который включает в себя 90 пунктов. В ближайшие три месяца команде предприятия предстоит внедрение разработанного плана мероприятий.
«Участие в федеральном проекте позволяет предприятиям системно подходить к выявлению потерь и запускать реальные изменения в производственных процессах. Это важный инструмент повышения конкурентоспособности промышленности региона», — отметил заместитель министра экономического развития края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.