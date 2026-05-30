Более 3 тыс. км дорог к школам и учреждениям досуга обновят в России

Работы в этом году затронут почти 700 участков.

Свыше 3 тыс. км дорог к школам, образовательным и досуговым учреждениям по всей стране приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году, сообщается на сайте правительства России.

«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” планируем привести в нормативное состояние почти 700 участков региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Их общая протяженность — 3,1 тыс. км», — приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

В свою очередь министр транспорта Андрей Никитин отметил, что в 2025 году по нацпроекту обновили почти 3 тыс. км дорог, ведущих к вузам, колледжам, школам, детским садам и другим объектам образования и досуга.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

