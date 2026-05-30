В Смоленске прошел этап международного фестиваля робототехники «РобоФинист»

Региональный этап международного фестиваля робототехники «РобоФинист» состоялся 25 мая на базе физкультурно‑оздоровительного комплекса «Факел» в Смоленске. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
К фестивалю присоединились юные инженеры и программисты из 30 организаций России и Белоруссии. В числе участников — делегации из Брянской, Волгоградской, Московской, Псковской областей, Москвы, Красноярского края, а также из белорусских городов Минска, Бреста, Гомеля, Гродно и Могилевской области.
Состязания охватили целый ряд дисциплин в области робототехники и программирования: участники соревновались в робофутболе, гонках дронов, ралли роботов, прохождении лабиринтов и робосумо. В соревнованиях приняли участие как школьники, так и студенты инженерных специальностей, представившие сложные программируемые системы.
«Будущее нашего региона и страны — за молодежью, их творческими инициативами и техническими решениями. И наша задача — создать все возможности для реализации потенциала наших молодых людей. Этот фестиваль — площадка для обмена опытом, демонстрации достижений в области робототехники и программирования, выявления талантливых и целеустремленных молодых умов. Особую ценность этому событию придает участие наших гостей из Союзного государства — команд из Белоруссии», — отметила и. о. министра цифрового развития региона Татьяна Щербакова.
По итогам фестиваля было объявлено о намерении региона и дальше развивать инженерные и робототехнические состязания, расширяя географию участия за счет команд из России и дружественных стран.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.