Власти Волжского обеспокоены опасным развлечением подростков на пляже

В Волжском городские власти обеспокоены опасной ситуацией: подростки на городском пляже придумали себе развлечение, которое может закончиться совсем невесело. Из-за паводка теневые навесы на городском пляже наполовину затоплены — из воды торчат только крыши. С них, как с вышек, прыгают дети, за которыми не смотрят родители.