Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Волжского обеспокоены опасным развлечением подростков на пляже

Дети прыгают с теневых навесов на городском пляже.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском городские власти обеспокоены опасной ситуацией: подростки на городском пляже придумали себе развлечение, которое может закончиться совсем невесело. Из-за паводка теневые навесы на городском пляже наполовину затоплены — из воды торчат только крыши. С них, как с вышек, прыгают дети, за которыми не смотрят родители.

Речь идет о пляже в районе СНТ «Изобилие». Ранее в этом году в Волжском уже погиб один ребенок из-за опасных прыжков в водоем.

— Такое развлечение запрещено — купальный сезон еще не открыт. Это смертельно опасно, — предупредили в мэрии. Родителям стоит посмотреть шокирующее видео и поговорить с детьми.

Также в администрации города посетовали, что дети разрушают муниципальное имущество. Теневые навесы уже повреждены.