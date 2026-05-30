В Волгоградскую область придут дожди и сильный ветер

В Волгоградской области пасмурная погода задержится на несколько дней. Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, уже с вечера 30 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди и ветер до 20 м/с.
— Ночью и утром 31 мая в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный днем 8−13 м/с; при грозах порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем составит 12…17º, местами до 20º, — пояснили синоптики. — В первый день лета днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха прогреется до 20º. Порывы ветра также будут достигать 20 м/с.
2 июня также стоит ожидать в отдельных районах кратковременные дожди и грозы.